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【カラオケ機器】audio-technica AT-CLM990T 赤外線
商品番号 M42163486429
商品名

【カラオケ機器】audio-technica AT-CLM990T 赤外線
ブランド名 オーディオテクニカ
特別価格 税込 3,488 円
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商品詳細

閲覧いただき誠にありがとうございます。■値下げ交渉可能です。　『必ず』ご希望の金額を提示してくださいませ。　良識の範囲内での金額提示をよろしくお願いします。【商品】audio-technicaオーディオテクニカ赤外線コードレスマイクロホンAT-CLM990T【状態】小傷ございますがまだまだお使いいただけます。写真にてご確認ください。【コメント】同モデルのマイク(AT-CLM900T)やAT-CLM990T、レシーバー(AT-CR999)、充電器(BC700)も販売しております。まとめ買いいただければ多少のお値引きはさせていただきます。↓こちらからご覧ください。#パンダのカラオケ機器丁寧梱包、迅速発送心がけておりますのでお任せください。管理番号5001-00033②
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