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ヴェノム S.H.Figuarts フィギュアーツ
商品番号 N59331191173
商品名

ヴェノム S.H.Figuarts フィギュアーツ
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 3,800 円
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商品詳細

開封後、箱に入れて保存していました。フィギュア種類···アクションフィギュア即購入可スケール···1/12
http://narcologia.ru/goods/parenthesis725144.html
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