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ポケモンカード トリプレットビート シュリンク付 完全未開封 1BOX
商品番号 G86151249096
商品名

ポケモンカード トリプレットビート シュリンク付 完全未開封 1BOX
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカード　トリプレットビート1BOXシュリンク付き。新品完全未開封ポケモンセンターオンラインにて購入しました。完全未開封です。中身での評価等はご遠慮頂きます。すり替え防止のため購入後のキャンセル、返品はお受けできません。以上のことをご理解ある方のみ購入お願いします。
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