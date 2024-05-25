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ortfon コンコルド　スクラッチ
商品番号 O85774871921
商品名

ortfon コンコルド　スクラッチ
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···その他ortfonコンコルド　スクラッチ使用感有りますが針装着して頂けたら問題無くお使い頂けます。本体のみの販売になります。ご希望であれば長年の使用で摩耗して針がかなり擦り減っておりますが、針もおまけ程度ですがお付け致します！
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