ortfon コンコルド　スクラッチ

種類···その他ortfonコンコルド スクラッチ使用感有りますが針装着して頂けたら問題無くお使い頂けます。本体のみの販売になります。ご希望であれば長年の使用で摩耗して針がかなり擦り減っておりますが、針もおまけ程度ですがお付け致します！



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