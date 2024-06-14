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USBマイク コンデンサーマイク PC YOUTUBE ゲーム実況 在宅勤務
商品番号 Q91091582364
商品名

USBマイク コンデンサーマイク PC YOUTUBE ゲーム実況 在宅勤務
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 3,109 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(*´˘`*)他サイトでも出品しておりますので購入希望の方はコメントよろしくお願いいたします！#げんshop※外箱汚れありカーディオイド型集音の単一指向性タイプで、正面を中心として約130°範囲内の音を収集できます。発言者の声を集中して拾うとともに周囲の音を抑え、声がクリアに聞こえます。【適用範囲が広い】宅録、YouTube、ニコニコ生放送、ゲーム実況、ライブ配信など幅広く適用します。【便利なアームスタンド】アーム式なので、マイクの位置は自由に調整できて、高さと角度も自分のお好みの位置に調整できます。また、折り畳むことができますので、使用しない時は収納できて、外出する場合でも、携帯しやすいし、とても便利です。MAONOUSBマイクコンデンサーマイクPCマイクセットマイクスタンドアムスタンド付き録音生放送YOUTUBEゲーム実況在宅勤務AU-A04
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