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SPROUT ポスター Evan Hecox トーマス・キャンベル 野村訓一
商品番号 R20664317813
商品名

SPROUT ポスター Evan Hecox トーマス・キャンベル 野村訓一
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 7,742 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EvanHecoxがデザインした、SPROUTのポスターです。SPROUTはThomasCampbellが監督したサーフフィルムです。SPROUTのポスターのなかでも夕日を描いた作品はとても人気が高いです。イヴァン・ヒーコックスは野村訓一と親交のあるアーティストで、最近ではHERMESのスカーフのデザインなども手掛けています。サイズ実寸：38.8×55.7cm状態：経年感はほとんど無く、状態はとても良いです。ポスター修復業者などに依頼すれば、10000円程度で折れ目を伸ばすことも可能です。年代：2004年
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