希少　パラッパとやんちゃセット　女の子セット　パラッパコレクション

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商品詳細
希少90‘sキャラ！パラッパラッパーPaRappatheRapper【パラッパ】フィギュア【未開封品】パラッパコレクション②③セットSONYソニープレステプレイステーション90年代ゲームキャラクタープレステのゲームとして大きな話題を呼んだ「パラッパラッパー」の可愛いフィギュア・セットです。飾って良し、遊んで良しの楽しいコレクションフィギュアです。各フィギュアの高さ：約３cm年代物なので、パッケージには多少ダメージあります。
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