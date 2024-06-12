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希少　パラッパとやんちゃセット　女の子セット　パラッパコレクション
商品番号 W47886991057
商品名

希少　パラッパとやんちゃセット　女の子セット　パラッパコレクション
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 1,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少90‘sキャラ！パラッパラッパーPaRappatheRapper【パラッパ】フィギュア【未開封品】パラッパコレクション②③セットSONYソニープレステプレイステーション90年代ゲームキャラクタープレステのゲームとして大きな話題を呼んだ「パラッパラッパー」の可愛いフィギュア・セットです。飾って良し、遊んで良しの楽しいコレクションフィギュアです。各フィギュアの高さ：約３cm年代物なので、パッケージには多少ダメージあります。
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