ビリケン商会 「1989年版バットマン」1/6　ソフトビニール　レトロ　当時物

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ビリケン商会「1989年版バットマン」1/6 ソフトビニールキット完成品 レトロ 当時物 長期保管の倉庫からの発見ですかなり昔の商品になりますショールームにて展示していました埃 汚れなど有るかと購入後の返品やクレームはご遠慮下さいノークレームノーリターンで本体のみになります