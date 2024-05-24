ビリケン商会 「1989年版バットマン」1/6　ソフトビニール　レトロ　当時物

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商品詳細
ビリケン商会「1989年版バットマン」1/6 ソフトビニールキット完成品 レトロ 当時物 長期保管の倉庫からの発見ですかなり昔の商品になりますショールームにて展示していました埃 汚れなど有るかと購入後の返品やクレームはご遠慮下さいノークレームノーリターンで本体のみになります
http://narcologia.ru/goods/assessor189303.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic3712.html
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