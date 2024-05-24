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ビリケン商会 「1989年版バットマン」1/6　ソフトビニール　レトロ　当時物
商品番号 B93478680850
商品名

ビリケン商会 「1989年版バットマン」1/6　ソフトビニール　レトロ　当時物
ブランド名 ビリケン
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビリケン商会「1989年版バットマン」1/6　ソフトビニールキット完成品　レトロ　当時物　長期保管の倉庫からの発見ですかなり昔の商品になりますショールームにて展示していました埃　汚れなど有るかと購入後の返品やクレームはご遠慮下さいノークレームノーリターンで本体のみになります
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