ヒロアカ　ジャンプGIGA応募者全員サービス　ブラックデク　出久　フィギュア

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商品詳細
僕のヒーローアカデミア ヒロアカジャンプGIGA応募者全員サービス受注MYHEROACADEMIAJUMPOUTHEROESEXTRAIZUKUMIDORIYA-DEKUBLACK-出久 ブラックデク外の段ボールのみ開封本体の箱は未開封、中身未確認のままの発送です。不良品等でも責任は取れません。３枚目の段ボールをプチプチ梱包し＋段ボールか＋ビニール袋梱包にて発送致します。３枚目のように外箱の段ボールに少々傷がございます（本体の外箱に支障はございません）ご了承ください。メルカリ便発送ATM、コンビニ払い以外は即購入可能緑谷出久 デク 闇落ちデク 黒デクフィギュア
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