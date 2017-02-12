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【レア】妖怪人間ベム　ベロ　ペーパースタンド
商品番号 H40829610307
商品名

【レア】妖怪人間ベム　ベロ　ペーパースタンド
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 6,027 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20年以上前に購入し、自宅のショーケースに保管しておりました。古い商品のため、お腹の一部分のペンキが剥がれております。状態は写真でご確認ください。こちらの商品は古いこともあり、詳しい情報がネットに記載がございません。記載内容は検査時のものであり、到着後の動作を保証するものではございません。ご注意ください。本体のサイズです縦（奥行き）：10cm　横（幅）：4cm　高さ：4cm重量0.1kg説明書・元箱等ございません。写真にて掲載しているものが全てです。ご不明な点はご質問下さい。
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