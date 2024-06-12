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なにわ男子 大橋和也 うちわ
商品番号 D27568579922
商品名

なにわ男子 大橋和也 うちわ
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 2,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

なにわ男子大橋和也くんのうちわです。ジャニーズJr時代のものになります。こちらバラ売り不可ですので、まとめてのご購入をお願いします。購入後は暗所にて保管しておりました。袋の端にヨレ等がございますが、うちわ自体は綺麗かと思います。また写真3枚目のうちわのみ外袋がありませんので、100円ショップの袋に入っております。他のうちわは、公式の袋に入ったままの状態です（新品未開封）。1度人の手に渡ったものですので、神経質な方は購入をご遠慮ください。※他の商品とのまとめ買いも可能です。その際は、必ず購入前にコメントをお願いいたします。
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