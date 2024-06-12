Nakamura 中村　椿　一点物　キャンバス画　油彩　油絵　直筆サイン入り

❇❇❇大幅お値下げ品です❇❇❇✴✴21000円→お値下げ品✴✴※送料と手数料込みのため、作品も素敵なためこれ以上のお値下げは限界です。(\u003e_\u003c)✳コメント無しで大丈夫です。先に購入された方を優先致します。アーティスト名/画家…中村(Nakamura)タイトル…椿額の大きさ(縦)→31㎝ (横)→38㎝ (厚さ)→5㎝ ガラス詳細が全く分かりません。年代不詳。かなり古い物です。和室(茶室)に飾っていたのですが、現在の家の雰囲気とは合わないため出品致します。額には擦れなどによる傷がついていますが、作品に損傷はありません。暗所にて保管していました。どなたか気に入って下さる方、よろしくお願い致します。送料込みの価格です。絵画 油絵 油彩 油彩画 キャンバス キャンバス画 美術品 一点物アート作品 美術作品 日本画 インテリアその他 ※シルクスクリーン版画 ※カリモクソファー/コーナーソファー※昭和レトロ/たち吉オリジナルグラス※海外彫刻家作品/アンティーク置物/小物入れ※大正時代/手描き絵地図/古地図など出品しています。



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