あんスタ 鉄虎 中国 誓約缶 缶バッジ

《内容》あんスタ南雲鉄虎セットAGF缶バッジ中国誓約缶あんフェス缶バッジ2nd感謝祭缶バッジ3rd感謝祭缶バッジ3rd感謝祭サイン缶バッジポートレートサイン缶バッジ5周年缶バッジハート缶バッジ一番カフェスクエア缶バッジラメラメアクリルキーホルダーコロッタキャラバッジSD缶バッジアクスタ《状態》ハート缶バッジとコロッタは中身を確認したのみ。その他はランダム商品の為、開封後別の袋に入れて保管。素人保管並びに数年前のお品物となります。キャラバッジ1点の裏に初期傷あり2枚目写真ご覧下さい。《梱包》プチプチ1重+防水対策ネコポスorゆうパケットプラスにて発送《その他》即購入◎誓約缶以外はバラ売り◎人気タイトル...あんさんぶるスターズ！！(あんスタ)あんスタキャラクター...南雲鉄虎コミック・アニメ・ゲーム,



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