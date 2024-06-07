【額付】山本桂右「光、時間、静寂　NO.22」【作家直筆サイン】【送料無料】

額も含めて状態の良い作品を出品しております。よければ「いいね！」・「出品者フォロー」をして頂けると喜びます！どうぞよろしくおねがいします。■状態作品、額に目立ったキズや汚れはございません■作品説明技法 リトグラフ限定部数 3/12サイン 作家直筆サイン■サイズ画寸 60×85cm額寸 81.5×106.1×3.5cm■付属品アクリル板使用額保存用箱付き取付用フック付き■配送方法ビニール素材の梱包材を使用し、丁寧に行います作品は真作でございます万が一真作ではなかった場合、全額返金いたします#山本桂右その他作品はこちら



山本桂右 作家紹介 | 画廊ビュッフェファイヴ



紅葉の浄瑠璃寺 作家: 山本 桂右



14山本桂右 | 和歌山県立近代美術館



山本桂右 of みんなのS



記憶の中の風景＃2 作家: 山本 桂右



山本桂右 Yamamoto Keisuke | GALLERY SHIRAKAWA



ギャラリー恵風 - 山本桂右 「六月の雨」 2020 ６号F 油彩 | Facebook



山本桂右「Light Time Silence #29」 | 画廊ビュッフェファイヴ



A carved stone Ⅱ 作家: 山本 桂右



ART BOX international - 山本桂右 shop



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山本桂右画「新緑の浄瑠璃寺」の紹介 | 趣味人のひとりごと



山本桂右 油絵展」西武池袋本店