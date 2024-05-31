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ポケカ　アルセウスVSTAR
商品番号 R86681031277
商品名

ポケカ　アルセウスVSTAR
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封後すぐスリープに入れて保管していますが、状態は写真からもご確認ください。状態は綺麗だと思いますが、トラブル防止のため、プレイ用でお願いします。すり替え防止のため、返品交換の対応はできません。
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