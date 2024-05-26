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極美品☆ ポケモンカード ブラッキーVmax CSR
商品番号 Y32951573193
商品名

極美品☆ ポケモンカード ブラッキーVmax CSR
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

早い者勝ち！！！！ポケモンカードブラッキーVmaxCSR良品ですが、状態確認は、自己判断でお願いします。すり替え防止の為返品交換は受け付けておりませんのでよろしくお願いいたします！！ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...CSR種別...シングルカード
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