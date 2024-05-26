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レイジングサーフ　ポケセン産
商品番号 M42224847622
商品名

レイジングサーフ　ポケセン産
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンセンターから来たままの状態です！種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックス種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)ポケセンカードレイジングサーフ1BOX未開封シュリンク付きポケモンセンター産この箱のまま送ります！
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