真天地開闢集団 ジグザグ×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ ・マイメロディ・バッドばつ丸・mikoto命・kagemaru影丸・ryuya龍矢 計5点セット。新品未使用。即購入可能。※プライズ品のため、初期キズや獲得時のキズ・凹みがある場合がありますので、ご理解のある方のみ検討願います。m(__)m※ぬいぐるみの性質上、接着剤のはみ出しや、布の下の糸の透け感がございますので、予めご了承ください。※発送時はコンパクトに圧縮する場合がありますので、予めご了承ください。#ぬいぐるみ#マスコット



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