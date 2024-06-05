トランスフォーマー　SONS OF CYBERTRON

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商品詳細
2010年のキャラホビ2010に限定販売されたものです。2体共に目立つキズや、割れなどは有りません。塗装の剥がれは少し有ります。写真で確認して下さい。部品の欠品はありませんが、説明書が無いようです。古い物ですので変形の確認などはしていませんがプラスチックの劣化などは無いので大丈夫かと思います。外箱は綺麗ではありません。以上、中古品に理解のある方宜しくお願い致します。
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