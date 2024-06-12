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txt ネームワッペン スビン
商品番号 A46203463986
商品名

txt ネームワッペン スビン
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,220 円
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商品詳細

ライブの際に物販で購入致しました。何度かトートバッグに付けて外を歩きましたが、落としたりはしていないので汚れは少ないです。外袋はありません。即購入可能値下げ不可
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