エイサー大太鼓用クッション入りケース　大～中サイズ　収納できます。新品未使用品

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大サイズのエイサー太鼓も収納可能のエイサー太鼓用クッション入りケース取手、肩掛けベルト、バチ入れポケット付 新品未使用品ナイロン製サイズ 直径約39㎝×高さ約43㎝のエイサー太鼓が収納可能 それ以下のサイズのエイサー太鼓も収納できます。 クッション入り 持ち運び便利な、取手、肩掛けベルト付 太鼓のバチを収納できるポケット付 比較的に良質なケースです。※エイサー太鼓のサイズをよく確かめて購入してください。サイズの小さい太鼓の場合は、余裕ができますので着替えなども収納できます。※エイサー太鼓以外の和太鼓などには対応しておりませんので自己責任でご購入ください。