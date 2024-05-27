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- 【シャ乱Q】オルゴール（限定品シリアルナンバー入り）
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商品詳細
【商品説明】シャ乱Qのオルゴールボックス（シリアルNo.0457）とります。サイズ（㎝）は14×21×8（たて-よこ-高さ）です。箱もありますが少しシミがあります。【補足説明】非常に古いものですが保存状態は良いと思います。動作確認済みですが、長時間鳴るかは確認していませんので、ご理解いただける方のみ購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Stanford337073.html
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