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【シャ乱Q】オルゴール（限定品シリアルナンバー入り）
商品番号 B13676971348
商品名

【シャ乱Q】オルゴール（限定品シリアルナンバー入り）
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】シャ乱Qのオルゴールボックス（シリアルNo.0457）とります。サイズ（㎝）は14×21×8（たて-よこ-高さ）です。箱もありますが少しシミがあります。【補足説明】非常に古いものですが保存状態は良いと思います。動作確認済みですが、長時間鳴るかは確認していませんので、ご理解いただける方のみ購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Stanford337073.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly61684.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement14899.html
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