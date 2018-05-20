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KAWS カウズ　シルクスクリーン村上隆　Banksy Supureme
商品番号 U79211360799
商品名

KAWS カウズ　シルクスクリーン村上隆　Banksy Supureme
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 176,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆アーティスト◆KAWS（カウズ）◆エディション◆☆☆／　750（ナンバリングあり）◆サイン◆直筆サイン、ナンバリングあり◆SIZE◆作品42.5cm×34cm◆技法◆シルクスクリーン◆商品説明◆オーストラリア・メルボルンのビクトリア国立美術館(NGV)で開催されたKAWSキャリア回顧展『KAWS:CompanionshipInTheAgeOfLoneliness』を記念して画集とセットで発売された作品です。種類···シルクスクリーン
http://narcologia.ru/goods/Stanford482373.html
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