KAWS カウズ　シルクスクリーン村上隆　Banksy Supureme

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商品詳細
◆アーティスト◆KAWS（カウズ）◆エディション◆☆☆／ 750（ナンバリングあり）◆サイン◆直筆サイン、ナンバリングあり◆SIZE◆作品42.5cm×34cm◆技法◆シルクスクリーン◆商品説明◆オーストラリア・メルボルンのビクトリア国立美術館(NGV)で開催されたKAWSキャリア回顧展『KAWS:CompanionshipInTheAgeOfLoneliness』を記念して画集とセットで発売された作品です。種類···シルクスクリーン
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