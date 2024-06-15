SHURE M44G . Technics純正ヘッドシェル　2個セット

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MID様専用ご購入お控え下さい。ご覧いただきありがとうございます。SHUREM44G、Technics純正ヘッドシェル2組セット ※純正ではありませんがレコード針1本のみ付属おまけ追加STANTON680v3に取付されていたリード線が出てきたのでセットに追加します。購入後、すぐに違うリード線に交換したのでほぼ新品の状態です。写真を更新しています。コンディション20年以上前に購入しました。ここ数年使用しておりませんが、出品前に音出し確認を行い問題なく出ました。クリーニングを行なっておりますが、経年による擦り傷、取り付けボルトにサビ等ありますので中古品にご理解いただける方のみご購入お願い致します。※その他、数点写真を掲載しておりますのでご確認お願い致します。ご要望ありましたら追加をさせていただきますのでお気軽にコメントお願いします。※年代物となりますので保証は致しかねます。※レコード針は1本のみ付属。再生確認を行なっており問題なく音は出ますが、やや曲がっており状態は良くありません。あくまでおまけ程度に思って下さい。