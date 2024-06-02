ポケモンカード 長場雄 ブラッキー美品

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商品詳細
ポケモンカード長場雄YuNAGABAイーブイプロモカードブラッキースリーブに入れて保管しています。状態は素人目ですがかなり美品だと思います。未使用品ですが、自宅で保管していたものです。完全美品をお求めの方、神経質な方は購入をお控えください。種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)
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