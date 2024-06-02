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ME-80 ケース　アダプター付き！　マルチエフェクター
商品番号 K80297153234
商品名

ME-80 ケース　アダプター付き！　マルチエフェクター
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 9,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ME-80BOSS#BOSS#ME_80本体、アダプター、ケース付きで、スターティングにいかがでしょうか！！箱はありません。オールインワン。なんのジャンルでも、アナログ操作で直感的に、その場で色々変えれます。良いです。ケース　EBB2H-L/BK取り出す時の中敷ボードの部分に最初から謎の印字があります。オマケ程度に考えてください。（裏面なのできになりません）汚れがありますが通常使用の範囲内かと思います。マジックテープは付属しません。ケース自体は、ほぼ新古品で綺麗です。本体:ポリエステルボード部:合板、ポリエステルストラップ部:ポリプロピレンサイズと重量:\u003c本体外寸\u003eH35×W59×D9.5cm/1.57kg\u003c本体内寸\u003eH32×W56×D7.5cm\u003cボード\u003eH31×W55.5×D0.6cm/0.5kgboss、アダプターつきます。me80、動作チェック時、問題ありません。梱包はプチプチをぐるぐるにして、梱包する予定です。神経質な方は、ご遠慮くださいませ。新しいエフェクター購入したいので、よろしくお願い致します！！
http://narcologia.ru/goods/forthcoming179092.html
http://narcologia.ru/goods/seamless481829.html
http://narcologia.ru/goods/reboot900436.html

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