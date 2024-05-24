森高千里　コンサートツアー ’90-’91　Tシャツ　激レア

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商品詳細
森高千里コンサートツアー’90-’91古今東西～鬼が出るか蛇が出るかツアー～全盛期の「森高千里コンサートツアー’90-’91古今東西～鬼が出るか蛇が出るかツアー～」の際のグッズになります。かなり入手困難だと思います。首元に経年劣化による黄ばみが見られますが、未着用品です。サイズ：不明着丈70cm、身幅53cm、肩幅47cm、袖丈17cm（平置き・素人寸法）カラー：ホワイト素材：綿100％※経年劣化による首周りシミあり
http://narcologia.ru/goods/housekeeper355309.html
http://narcologia.ru/goods/smear246304.html
http://narcologia.ru/goods/tenet685663.html
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