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FANTASTICS BTTM たまごっち
商品番号 N89864897746
商品名

FANTASTICS BTTM たまごっち
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 3,509 円
在庫状況 あり

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商品詳細

OriginalTamagotchi～BACKTOTHEMEMORIESver.～芸能人のデザインは世界初！「FUN！FUN！FANTASTICSSEASON3」のコラボ企画にて採用された中島颯太デザインのたまごっちです。［セット内容］・OriginalTamagotchi…１・取扱説明書…１［使用電池］CR2032×1（付属）※セットされている電池はテスト用です。新品•未使用即購入◎FANTASTICS世界佐藤大樹澤本夏輝瀬口黎弥堀夏喜木村慧人八木勇征中島颯太
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