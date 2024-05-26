FANTASTICS BTTM たまごっち

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商品詳細
OriginalTamagotchi～BACKTOTHEMEMORIESver.～芸能人のデザインは世界初！「FUN！FUN！FANTASTICSSEASON3」のコラボ企画にて採用された中島颯太デザインのたまごっちです。［セット内容］・OriginalTamagotchi…１・取扱説明書…１［使用電池］CR2032×1（付属）※セットされている電池はテスト用です。新品•未使用即購入◎FANTASTICS世界佐藤大樹澤本夏輝瀬口黎弥堀夏喜木村慧人八木勇征中島颯太
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