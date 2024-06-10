美術品 絵画 風景画 薔薇 インテリア

絵画の種類...その他形式...額縁入り主題...風景・海景素敵な薔薇の風景画です♪サイズ:横幅46cm:縦幅26cm:厚さ2cm♠その他·注意事項：写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。♠ペット:無喫煙者:有♠購入後の返品·クレームなどは対応致しかねます。画像·説明内容をご確認の上、ご了承頂ける方のみご購入をお願い致します。◉配送時の発送事故や紛失・盗難等の保証はいたしかねますのでご了承下さいm(__)m#美術品#絵画#風景画#薔薇#水彩画#パステル



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