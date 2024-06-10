ポケモンカード/ゼラオラV SA

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種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SRボックスパックシングル···シングル●ゼラオラVSAパック開封後はすぐにスリーブに入れました。素人目では目立つ傷等確認出来ませんが、プレイ用としてご検討下さい。自宅保管の為、気にされる方や完美品をご希望の方はご購入お控え下さい。お値引き不可。即購入可能ですが必ずプロフ確認お願いします。お取り引きに不安を感じる方はキャンセルさせて頂く場合があります。#ポケモンカード#ポケカ#漆黒のガイスト