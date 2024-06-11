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■民族楽器 　カリンバ　親指ピアノ
商品番号 V40837753252
商品名

■民族楽器 　カリンバ　親指ピアノ
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 1,996 円
在庫状況 あり

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商品詳細

民族楽器　カリンバ　ピアノの原型とも考えられることから「親指ピアノ」とも呼ばれるように、両手の親指で弾いて演奏すると、とても素朴な郷愁感のある音がします。ペンチや金槌などを使い、ご自身の好みの音階にチューニング可能です。商品に興味を持っていただき、大変ありがとうございます。中古品ですので汚れや傷がございます。神経質な方はご遠慮下さい。商品は宅急便コンパクト専用BOXでお送り致します。何卒よろしくお願い致します。※大変恐縮ですが、限界の価格でして、これ以上の値下げは出来ない商品です。申し訳ございません。#アンティーク#ヴィンテージ#骨董品#レア#装飾#希少#レトロ#コレクター#バリ　#バリ島　#アフリカ#カンボジア　#タイ　#東南アジア　#フィリピン　#メキシコ　#インドネシア　#ジャカルタ#民族#アート#置物#アジアン雑貨#民芸品#バリ風#ナチュラル#アジアン#エキゾチック#民族楽器#伝統#ジンバブエ#ムビラ#ショナ民族#タンザニア#サムピアノ#ハンドオルゴール
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