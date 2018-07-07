ウリウリ　フラダンス楽器

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商品詳細
フラダンス楽器のウリウリです。2つでワンセットの分離型です。長年使用していなかったのと、素人保存でしたので、布にシミがあります。直径は羽部分25cm、マラカス部分12〜13cmほどです。数年前に練習で使用しました。
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