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ウリウリ　フラダンス楽器
商品番号 I19490625213
商品名

ウリウリ　フラダンス楽器
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 3,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フラダンス楽器のウリウリです。2つでワンセットの分離型です。長年使用していなかったのと、素人保存でしたので、布にシミがあります。直径は羽部分25cm、マラカス部分12〜13cmほどです。数年前に練習で使用しました。
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