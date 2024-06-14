SELDER エレキベース ジャズベースタイプ ブラック



SELDER セルダー ベース ジャズベースタイプ JB-30/ブラックW 初心者入門リミテッドセット



SELDER セルダー ベース ジャズベースタイプ JB-30/ブラックW 初心者入門リミテッドセットプラス



SELDER セルダー ベース ジャズベースタイプ JB-30/ブラックT



Amazon | SELDER セルダー ベース ジャズベースタイプ JBC-04/BB VOX ...



SELDER セルダー エレキベース プレシジョンベースタイプ ブラック 艶消し-



SELDER セルダー ベース ジャズベースタイプ JB-30/SB 初心者入門13点セット



ベース SELDER PB-30/JB-30 ベースリミテッドセットプラス 初心者 ...



SELDER セルダー ベース ジャズベースタイプ JB-30/SB VOXアンプ付属 初心者入門スーパーリミテッドセット



SELDER セルダー ベース ジャズベースタイプ JB-30/SB 初心者入門13点セット



☆SELDER/セルダー ジャズベースタイプ エレキベース ブラック ソフト ...



SELDER セルダー エレキベースギター 美品 BASE-



☆SELDER/セルダー ジャズベースタイプ エレキベース ブラック ソフト ...



驚きの価格 Selder ジャズベースタイプ 赤 弾きやすい エレキギター ...



SELDER セルダー エレキベース プレシジョンベースタイプ ブラック 艶消し-



SELDER ベース ジャズベースタイプ JB-30 初心者入門リミテッドセット ...

【アピールポイント】キズやスレなどはありますが、...ただ、これくらいのキズやスレが気にならない方にとってはお買い得なベースだと思います。初心者の方はまずはこちらのベースで腕を磨いて下さい(：・)9◆【動作確認、状態の要項】口外部アンプ動作確認済み口大きなガリ無し（接点復活剤吹付済）口全体的にクリーニング済(ボディ、指板、フレット、ネジ等）ロトラスロッド未確認ロボディ表裏、擦り傷有りロネック、指板に使用感有りロソフトケースありますロフレット残量ノギス計測で1.2ミリ〜1.3ミリ*新品は1.15~1.4ミリが平均のようです※動作確認、キズ等の目視確認はあくまでも素人確認となりますのでご理解下さい。【容認事項】本品の保証はありません。返品は受け付けません。本品の現状は写真でご判断下さい。できる限りの質問には対応致しますが専門的な質問にはお答え出来ない場合もありますのでご理解下さい。完璧品を求める方、神経質な方等は購入を控えて下さい。あくまでも中古品です。購入後はご理解頂けたと判断しますので、よくお考えの上、検討して下さい。最後までご覧頂きありがとうございます。