雪花ラミィ 誕生日記念 2021 グッズフルセット

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商品詳細
雪花ラミィ誕生日記念2021グッズフルセット新品未使用です。記念ボイスはございません。非喫煙非ペット環境、暗所保管しております。24時間内発送。元箱で発送させていただきます。◇誕生日記念フルセット〈商品説明〉 雪花ラミィの誕生日を記念したフルセット商品です。 〈セット内容〉 ・記念グッズ3種 ・特典：雪花ラミィ直筆サイン入り箔押し複製メッセージ「necömi描き下ろしポストカード」◇記念グッズ ・ラバーマット イラスト：necömi サイズ：約H34×W60cm 素材：天然ゴム（黒）・ポリエステル ・等身大だいふくぬいぐるみ サイズ：約H230✕W166mm 素材：ポリエステル ・雪民ステンレスタンブラー サイズ：350ml／口径79×H145mm 素材：本体／ステンレス(18-8)・AS・EVA フタ／PP・シリコンホロライブ5期生桃鈴ねね尾丸ポルカ雪花ラミィ獅白ぼたんねぽらぼ
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