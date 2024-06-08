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雪花ラミィ 誕生日記念 2021 グッズフルセット
商品番号 L46473847630
商品名

雪花ラミィ 誕生日記念 2021 グッズフルセット
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 6,439 円
在庫状況 あり

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商品詳細

雪花ラミィ誕生日記念2021グッズフルセット新品未使用です。記念ボイスはございません。非喫煙非ペット環境、暗所保管しております。24時間内発送。元箱で発送させていただきます。◇誕生日記念フルセット〈商品説明〉　雪花ラミィの誕生日を記念したフルセット商品です。　〈セット内容〉　・記念グッズ3種　・特典：雪花ラミィ直筆サイン入り箔押し複製メッセージ「necömi描き下ろしポストカード」◇記念グッズ　・ラバーマット　　イラスト：necömi　　サイズ：約H34×W60cm　　素材：天然ゴム（黒）・ポリエステル　・等身大だいふくぬいぐるみ　　サイズ：約H230✕W166mm　　素材：ポリエステル　・雪民ステンレスタンブラー　　サイズ：350ml／口径79×H145mm　　素材：本体／ステンレス(18-8)・AS・EVA　　　　フタ／PP・シリコンホロライブ5期生桃鈴ねね尾丸ポルカ雪花ラミィ獅白ぼたんねぽらぼ
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