菁華筆　具足一領図　共箱　MA808

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縦 約192.0ｃｍ横 約48.0ｃｍ共箱有シミ有神経質な方のご入札はご遠慮ください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください＃軸＃掛軸