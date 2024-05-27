23金枠 タイ お守り ペンダント プラケオモラコット 仏像 大仏 仏教 ...

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商品詳細
種類···プラクルアン主な素材···タイ23金(外枠)サイズ…縦4cmくらい横2.3cmくらい状態…美品飾っていたのみ。仏像大仏ブッダタイお守りムエタイペンダントトップ23金レア希少ワットプラケオ寺院
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