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23金枠 タイ お守り ペンダント プラケオモラコット 仏像 大仏 仏教
商品番号 M57691523098
商品名

23金枠 タイ お守り ペンダント プラケオモラコット 仏像 大仏 仏教
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 20,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···プラクルアン主な素材···タイ23金(外枠)サイズ…縦4cmくらい横2.3cmくらい状態…美品飾っていたのみ。仏像大仏ブッダタイお守りムエタイペンダントトップ23金レア希少ワットプラケオ寺院
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