Kiramune 入野自由 cocoro 直筆サイン

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商品詳細
Kiramune入野自由cocoro直筆サインバラ売りはご相談くださいリリースイベントにて渡された直筆サイン入りブロマイドとなります。画像のアクリルにて飾っておりました。発送の際は立てる部分が外せるので外して水濡れ防止とプチプチ1回での発送となります。立てる部分は発送致しません。
http://narcologia.ru/goods/mythic667335.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle418025.html
http://narcologia.ru/goods/browse874291.html
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