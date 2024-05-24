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Kiramune 入野自由 cocoro 直筆サイン
商品番号 S25531165606
商品名

Kiramune 入野自由 cocoro 直筆サイン
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 2,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Kiramune入野自由cocoro直筆サインバラ売りはご相談くださいリリースイベントにて渡された直筆サイン入りブロマイドとなります。画像のアクリルにて飾っておりました。発送の際は立てる部分が外せるので外して水濡れ防止とプチプチ1回での発送となります。立てる部分は発送致しません。
http://narcologia.ru/goods/mythic667335.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle418025.html
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