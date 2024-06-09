すわらせ隊 鬼滅の刃 1-7 フルコンプ

グッズ種類···ガチャガチャ鬼滅の刃すわらせ隊1〜7フルコンプ1竈門禰豆子竈門炭治郎煉獄杏寿郎我妻善逸嘴平伊之助2悲鳴嶼行冥栗花落カナヲ冨岡義勇胡蝶しのぶ時透無一郎3玄弥不死川実弥宇髄天元伊黒小芭内甘露寺蜜璃4〜柱合会議〜胡蝶しのぶ悲鳴嶼行冥時透無一郎不死川実弥伊黒小芭内5〜柱合会議〜冨岡義勇宇髄天元甘露寺蜜璃煉獄杏寿郎産屋敷燿哉6竈門炭治郎竈門禰豆子魘夢猗窩座鬼舞辻無惨7妓夫太郎堕姫竈門禰豆子炭子宇髄天元画像の透明の台はつきませんコレクション整理にて出品ショーケース内にあったため美品



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