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蚤の市　ヨーロッパ　アンティーク 東欧　手刺繍　壁掛け　鳥と花
商品番号 X61217710341
商品名

蚤の市　ヨーロッパ　アンティーク 東欧　手刺繍　壁掛け　鳥と花
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 6,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンティークの手刺繍のタペストリー　壁飾り壁掛け　です。ヨーロッパの現地で買い付けしました。温もりがあり、色合いやモチーフがとっても可愛いです。足繁く通ったショップでも今までこのタイプは一点のみしか見つけられませんでした。レアなお品かと思います。・サイズ　全長約130cm刺繍部分のみ約98cm幅約16.5cm　手づくりの品だという事をご理解いただき、小さな点ははご了承ください。天然生活キリムポジャギアジワルアフニフボシャルウィットベニワレンタズナフトゼンモール刺繍タペストリーFiggjoハンガリーヨーロッパ蚤の市ブロカントアラビアミナペルホネンマリメッコオトミ刺繍織物手仕事北欧民芸民芸品フランスパリイギリスオランダハンガリーポーランドドイツチェコフレンチカントリークウネル暮らしの手帖H.P.DECO織物ツヴィスト
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