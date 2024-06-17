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ヤクルト　内山壮真　サイン
商品番号 D34477880869
商品名

ヤクルト　内山壮真　サイン
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 9,500 円
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商品詳細

ジャンル（スポーツ選手）···野球内山壮真選手の高校時代のサインになります。星稜高校　ヤクルト　内山壮真
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