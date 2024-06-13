瀬戸の朝　勝観作　共箱　MA800

縦 約144.3ｃｍ横 約72.3ｃｍ共箱有折れ・シミ有神経質な方のご入札はご遠慮ください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください＃軸＃掛軸＃瀬戸の朝 ＃勝観作



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