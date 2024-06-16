★LEGEND ストラトタイプ　エレキギター

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商品詳細
LEGENDストラトタイプ エレキギターになります。音出し確認済みです。
http://narcologia.ru/goods/perpetual161946.html
http://narcologia.ru/goods/displease775531.html
http://narcologia.ru/goods/freshman926756.html
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