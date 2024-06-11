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シュビィ プレイマット　ノーゲーム・ノーライフ　ゼロ
商品番号 U73612895594
商品名

シュビィ プレイマット　ノーゲーム・ノーライフ　ゼロ
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 6,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入、開封して数回ほど使って保存していたものです。目立った傷や汚れなどはありませんが素人保管であることなどを考慮していただけると幸いです。ビニールに入れ水濡れ防止、プチプチなどをつけて段ボールに入れて発送する予定です。※プレイマットの大きさは60×30です。ノーゲーム・ノーライフ　ゼロノゲノラノゲラウルトラプロウルプロプレイマットアニメ公式シュビィシュビィ・ドーラ
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