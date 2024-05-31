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ウルトラマンAタイプ　光の巨人コレクション 2
商品番号 P81548353643
商品名

ウルトラマンAタイプ　光の巨人コレクション 2
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 1,637 円
在庫状況 あり

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商品詳細

画像のものがすべてです本体、台座に若干の擦り傷などあります発光テスト確認済み電池は付属しません他にも出品しています#snyan
http://narcologia.ru/goods/sepulchral398832.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation783221.html
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