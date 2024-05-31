ウルトラマンAタイプ　光の巨人コレクション 2

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商品詳細
画像のものがすべてです本体、台座に若干の擦り傷などあります発光テスト確認済み電池は付属しません他にも出品しています#snyan
http://narcologia.ru/goods/sepulchral398832.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation783221.html
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