昔の特大モリ　焼き入れが立派な本格的な物

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昔のしっかりと焼き入れをされてる昔ながらの古道具になります。このサイズのモリは今となってはかなり珍しいサイズです。長さが1メール10センチになります。魚、猪なども一撃で仕留められそうです。古い物になりますのでご理解の頂ける方のみご購入宜しくお願い致します。モリ、銛、ヤス、猪、山、古民家、古民具、古道具、インテリア、シャビーシック、道具、