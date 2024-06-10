金蒔絵四段重箱 鶴亀高蒔絵 螺鈿入 木製 本塗 B330

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商品詳細
天然木の四段重箱です。螺鈿入鶴亀高蒔絵サイズ二段重箱縦横22cm高さ16.5cm大縦横30.5cm高さ7.8cm古い品ですので蒔絵漆芸の剥離箇所、ヒビなどあります。目立って大きな剥離などはありません。画像を確認いただきご理解納得いただける方お願いいたします。箱はありませんのでこちらで丁寧に梱包して発送させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/kindness719905.html
http://narcologia.ru/goods/organization633962.html
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