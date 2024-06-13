ポケモンカード　【ポケカ】ギラティナVSTAR 【構築済みデッキ】スリーブ付き

閲覧頂きありがとうございます。基本E以降で構築したギラティナVSTARデッキ！(Dレギュ含む場合有り)収録弾が異なる場合がありますのでご了承下さいまた、自宅保管品であり、傷のあるカードが入っている可能性もありますので、ご理解の上ご購入ください。一律プレイ用でお願い致します。即購入OK！発送は1枚1枚スリーブに入れ、水濡れ防止をし発送致します。#ミタデッキ#ポケモンカード#ポケカ#デッキ販売#構築済み#構築済みデッキ#デッキ販売#デッキ#初心者オススメ#まとめ売り#セット



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