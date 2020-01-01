ホットトイズ　ロキ　エンドゲーム

新品で購入し、素立で飾っていました。素人保管の為に箱や本体の細かな傷等にはご了承頂いた上でご検討ください。すり替え防止の為にノンクレームノンリターンでお願いいたします。特典で付属していたドラマ版ロキコスビもお付けします。値下げ不可。ペット無。喫煙者無。他不明点あれば質問ください。ご検討宜しくお願いいたします。#hottoys#loki#ホットトイズ#ロキ



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