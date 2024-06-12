ミスターポテトヘッド　☆　ホットトイズ　ファンコ　POP　バットマン　マーベル

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商品詳細
フィギュア種類...コレクションフィギュア※未開封ですが、経年のためスーパーマンの箱上部のセロテープが切れてしまっております。ミスターポテトヘッドバットマンスーパーマンワンダーウーマン３点セット新品購入後、すぐに暗所にて保管しておりました！輸入品のため、箱に初期からの傷はございます。素人保管の為、ご理解いただける方の購入よろしくお願い致します☆#マーベル#アベンジャーズ#ホットトイズ#スパイダーマン#アイアンマン#キャプテンアメリカ#バットマン#DC#ジャスティスリーグ#スーサイドスクワッド#ジョーカー#ハーレイクイン#トランスフォーマー#コスベイビー#ヒカリマァク#ビニールアイドル#ミステリーミニ#ファンコ#トイストーリー#１番くじ#ヴェノム#アメコミ#ヘッドノッカー
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