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ヨルシカ Ｔシャツ２着ほか３点（未使用品）
商品番号 N57365302275
商品名

ヨルシカ Ｔシャツ２着ほか３点（未使用品）
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全て未使用品です。〇ＴシャツについてどちらもLサイズ青色∶新品未開封品。ピンク色∶一度開封のみ。未着用。〇ステッカー未開封品です。〇ポストカード〇ピックどちらもライブでいただいた物。〇バッグＴシャツ購入時の収納用として。よろしくお願いします。グッズ種類...その他グッズ種類...Tシャツ
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