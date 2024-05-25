ヨルシカ Ｔシャツ２着ほか３点（未使用品）

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全て未使用品です。〇ＴシャツについてどちらもLサイズ青色∶新品未開封品。ピンク色∶一度開封のみ。未着用。〇ステッカー未開封品です。〇ポストカード〇ピックどちらもライブでいただいた物。〇バッグＴシャツ購入時の収納用として。よろしくお願いします。グッズ種類...その他グッズ種類...Tシャツ